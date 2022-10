Lonko Mauro Millán: “La Patagonia se está entregando sistemáticamente al extranjero”

El guía de la comunidad mapuche Pillán Mahuiza, relató en diálogo con La Retaguardia cómo fue la desmedida represión que desataron fuerzas federales en el desalojo de la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. Millán responsabilizó al gobierno nacional, al que calificó de “cómplices, que se dicen progresistas pero les abren las tranqueras a los extranjeros para que se queden con la Patagonia”.

Entrevista y Redacción: Fernando Tebele / Pedro Ramírez Otero



“Mari Mari compuche -comenzó el Lonko con el saludo tradicional mapuche-. Estamos en un momento muy de extrema preocupación, porque se ha desencadenado desde hace ayer a hoy un acciona, un despliegue represivo impulsado por el gobierno nacional con el pedido de las provincias, en este caso el de Río Negro, un ejército que avanzó sobre una pequeña comunidad. Y ahora quieren consumar el despojo a partir del accionar del aparato judicial y todo lo que a ver si tendría que contar, todo lo que sucedió ya será hoy. Ojalá que tenga la capacidad para poder hacer una síntesis”, dijo el Lonko antes de comenzar con un repaso de los hechos. “El martes, un ejército, y no estoy exagerando, porque no eran policías comunes, eran un ejército con militares con celulares, con tanquetas, llegaron en dos Hércules. 250 efectivos se desplegaron por la comunidad, pequeña comunidad. Detienen a mujeres embarazadas, a la Machi que tiene un bebé de cuatro meses. Detienen a las personas que alcanzan a cazar. Muchos huyen hacia el cerro. Quedan cinco chicos perdidos durante varias horas. Los logramos rescatar a través de un operativo rescate que hizo el propio pueblo mapuche. Con compañeras y compañeros mapuche logramos encontrar a estos niños, porque uno de ellos pudo tirar un mensaje. La cuestión es que está todo militarizado. Están las lamien detenidas en el aeropuerto de Bariloche, porque actuó también la Policía Aeronáutica (PSA-Policía de Seguridad Aeroportuaria), actuó también la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura, la Policía de la Provincia. Digamos que es un despliegue desmedido, es una locura lo que está pasando. Y ahora comenzaron con una huelga de hambre las Lamien y se está hablando fuertemente que la quieren trasladar a Ezeiza”, señaló. Apenas finalizado el diálogo con el Lonko se conoció la resolución de la jueza sobre el traslado de las detenidas con excepción de las dos que están amamantando y otra integrante de la comunidad que está embarazada cerca de dar a luz. Ya llegaron a Buenos Aires y se presume que mañana podrían ser llevadas a la Unidad 31 de Ezeiza. Millán calificó duramente al gobierno de Fernández. “Esto ya es el colmo. Esto ya es un Estado de terror de un gobierno que la careteó durante todos estos años de que no reprimía. Evidentemente, este comando unificado significa sellar la política y que va a implementar el Estado a través del gobierno de Fernández, con la complicidad de los gobernadores a cualquier protesta social. Porque si dejamos como sociedad, que esto que consume, se materialice, estamos condenando las libertades de cada uno de los individuos que caminan por este territorio. Es tremendo lo que está pasando. Es muy difícil de sobrellevar esta situación cuando todas las instituciones, muchas de ellas que inclusive quieren hacer algo, están frustradas, están viendo cómo poco a poco se está disolviendo ese Estado de derecho.

—Con el cambio de gobierno de Macri y Alberto Fernández se había iniciado alguna ronda de diálogo. Recuerdo a funcionarios viajando allí, al territorio y a la comunidad que desalojaron ayer a sostener diálogo. ¿En qué momento se rompió ese diálogo? Y la pregunta es si se veía venir que el Gobierno nacional pudiera tomar una determinación como la que tomó.

—El diálogo nunca jamás fue roto de parte del pueblo mapuche. Siempre los llamamos a dialogar, convocamos a parlamentos para esto y se pasaron la posta entre funcionarios que van y vienen. Hasta sería generoso si digo que son mediocres. Ya a esta altura no creo que sean mediocres. A esta altura son cómplices. Vamos a empezar a hablar las cosas como son. Me parece que este acuerdo que tuvo el Gobierno Nacional con las provincias para llevar adelante semejante despliegue, ya no podemos pecar de ingenuos. Y acá no hay un sector que no entiende, que no comprende, que necesitan traductores; no, acá hay un gobierno claramente alineado con los gobiernos de derecha y están haciendo políticas, evidentemente que son señales, ni siquiera son señales para las tribunas más fachas de esta región, son señales para todo lo que está pasando en el contexto del país. La Patagonia se está sistemáticamente entregando al extranjero. Sepan esto. Sepan que la Patagonia todos los años que tienen más dueños extranjeros estratégicos ubicados en las nacientes de las aguas, ubicado en los territorios con minerales ubicados con todos los recursos que está careciendo la humanidad en el plano mundial y estos extranjeros están llegando, están aterrizando con sus grandes empresas y el Estado y los gobiernos que se suceden, que algunos la juegan de progresistas, son quienes abren la tranquera para que esto se consume, y los únicos que estamos levantando la voz, que estamos llevando lucha digna, somos los mapuches. Por eso se ha configurado, por eso están los periodistas, todos estos periodistas mercenarios que hablan como si fuesen eruditos sobre el pueblo mapuche y los pueblos indígenas y simplemente son operadores. Eso está pasando. Y lamentablemente ahora estamos frustrados sabiendo que en cualquier momento van a llevarse a Buenos Aires a las lamien y seguramente le van a armar una causa por terrorismo. ¿Qué lograron con este despliegue de militares? Detener a mujeres embarazadas, detener a niños, niños que son más del 50% de la matrícula de la escuela de Mascardi son los niños nacidos en PuelMapu. ¿Por qué digo esto? Para que sepan que entraron e ingresaron a una comunidad de familias, no de terroristas o de narcotraficantes, como dijo Patricia Bullrich. Parece que, evidentemente, en este juego de la grieta quedamos nosotros como un botín de guerra. Evidentemente, quedamos como un botín de guerra.

—Durante el gobierno anterior nos encontrábamos con que una gran parte de la sociedad apoyó, al menos simbólicamente, el reclamo del pueblo mapuche, repudió las represiones, los asesinatos. Y había como un acompañamiento, al menos simbólico, insisto, de una parte de la sociedad y en este momento con una represión tan cruda como la que pasó, ¿sienten que esos sectores les le soltaron la mano?

—Nosotros toda la vida luchamos. Hubo circunstanciales aliados. Muchos de nosotros no coqueteamos con ningún partido político. Nosotros queremos seguir luchando por nuestras libertades y por nuestra proyección como pueblo. Y en este camino encontramos buena gente, gente que no es interesada, gente que lucha también para hacer que este mundo sea un poco más respirable. Y la decepción no la tenemos nosotros. La decepción la tiene que tener esta sociedad en general, porque cuando ven que colocan en cargos clave, ¿cómo no va a haber manifestaciones? ¿Cómo van a dejar que un ministro de Seguridad que tiene un prontuario esté ocupando un cargo nuevamente y lleva adelante ese despliegue militar, cómo no van a saltar? Cómo no van a querer depurar sus propios principios, que hay poco a poco, ya prácticamente se han disuelto a lo largo de todos estos años. Y me parece que hay que dejar de transitar esta vida con tanta hipocresía, ser lo que realmente uno es y punto. Ser lo que uno es y llegar al objetivo que uno tiene como sociedad. Nosotros los mapuche tenemos un principio y una decisión política, que es defender el territorio. Y en ese camino y en esa decisión política habemos cantidad de gente que estamos judicializados, estamos perseguidos por la justicia, gente que cae y es víctima de este proceso de grupo joven y ahora mujeres y niños están siendo judicializados y es muy probable que terminen aplicándole la Ley Antiterrorista. Todo, todo esto se configuró por un grupo de supremacistas y empresarios racistas que empezaron a agitar la bandera de la represión encabezados por Patricia Bullrich, que vino hace poco a consumar un acto minoritario, porque cada vez son menos, pero tienen un poder evidentemente económico y un lobby internacional, porque a Patricia Bullrich hay que desenmascarar quién es ese personaje, pero a su vez todos los otros. Y en esto no hay grieta, acá no hay grieta. Acá si tendríamos que empezar a dar nombres de todos los agentes inmobiliarios que hay, no se salva nadie. Y todos pertenecen o de bandera en diversos partidos políticos, pero son todos cortados con la misma tijera. Todo esto dejó este despliegue que TN lo transmitió en vivo y en directo. Como quien está transmitiendo en una carrera de vehículos. No sé, cómo calificar lo que está pasando, que de repente todo esto que nosotros estamos viviendo como como sociedad mapuche, mujeres, hombres, niños, ancianos, ancianos, sea recepcionado del Río Colorado para arriba con una narrativa absolutamente tergiversada. Nosotros somos los terroristas. Nos llegaron a calificar de narcos. Bueno, el despliegue que hubo tiene una característica jamás vista.

—Para pasar en limpio: son nueve personas detenidas, todas mujeres, incluyendo a dos bebas.

—Hay dos bebés. Hay una lamien que tiene 40 semanas de embarazo, está por dar a luz y. Y bueno, ahí hay personas que estaban siendo atendidas, no es que estaban viviendo en la comunidad, sino que se fueron a atender porque ahí vive una Machi (líder medicinal y espiritual) y también fueron tomadas prisioneras por el ejército y ahora se está hablando del traslado. ¿Cuál es el motivo del traslado? Evidentemente todo esto va a cerrar con la participación del aparato judicial, que seguramente va a aplicar la Ley Antiterrorista.

—Nos llamó la atención que todas las detenidas sean mujeres. ¿Tienen alguna lectura de esto? ¿Las la fueron a buscar a ellas específicamente? ¿Los jóvenes pudieron escapar?

—Vos imaginate que un ejército te invada. Muchos chicos corrieron. Que los jóvenes que salieron a defender que no entren, que no violenten, pero es insostenible, es insostenible. Y aparte, en la geografía y la geografía donde se desarrolla esta represión que no es en la pampa, no es en la urbanidad, es en el bosque. Y eso con gente preparada para rodear la Ruca, para sorprender a las personas. A veces no se toma dimensión de lo que significa una represión y no se toma dimensión del momento en que te amenazan, que te van a desalojar. Porque ese daño colateral que sufren las comunidades es estar permanentemente presionadas psicológicamente de que en cualquier momento te van a desalojar. Nadie habla de esos momentos. Habría que vivirlo para entender de qué estamos hablando y qué significa la violencia del Estado. Y hoy que hablan de la parodia de reflexionar sobre el mensaje de odio, ¿y ahora que dicen? Esto es más que un mensaje de odio, es una acción de odio, una acción de un Estado que se está transformando poco a poco en un Estado terrorista.

—¿Hay algún integrante de la comunidad que todavía no se sepa dónde está?

—Si hay uno, lamentablemente no hay comunicación. Lo último que supimos que este peñi que estaban hablando de que se puede encontrar desaparecido no ha dado ningún tipo de señal de que está bien. Y eso nos está preocupado, se suma a todo este marco de terror que generó la represión enviada por el gobierno de Fernández. No sabemos.

—De los jóvenes que lograron escapar, dijiste que rescataron a varios.

—Rescatamos niños. Un niño de 6 años, de 8 años, de 11 años y de 6 años promedio.

—Que habían quedado solos, perdidos en la montaña, escapándose.