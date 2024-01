“Vos tenés que entender que ganamos nosotros”

Eso le dijo un policía a Martin Brunas, trabajador de prensa y secretario de Comunicación de Unidad Popular CABA cuando lo detuvieron en Avenida Corrientes durante la protesta en contra del DNU. En diálogo con el programa Otras Voces, Otras Propuestas, explicó: “Estaba filmando un despliegue policial excesivo y una detención brusca a un delivery y ahí me agarraron varios policías, me golpearon, sujetaron esposándome y me rompieron la mochila y el celular”. Además, contó que estuvo dos horas demorado en una camioneta policial de detenidos y que, a través de un vidrio roto pudo gritar al exterior que llamen a un abogado. Por último, declaró que recién a las seis horas de permanecer en la comisaría pudo comunicarse con su abogado. Fue trasladado varias veces y liberado durante la noche.

Foto: Victoria Gesualdi (Télam)

Podés escuchar la entrevista completa acá: