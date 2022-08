La Contraofensiva de Montoneros y los viejos mitos derribados en el juicio

Parece que hay cosas que se ponen de moda, es como que queda cool cuestionar la Contraofensiva, por gente que no la vivió, que no la compartió, que no estuvo dentro de ese proceso. Y me parece que todo este trabajo que estamos haciendo como querellantes no está destinado solo a buscar Justicia, sino a que se conozca qué tipo de personas éramos y qué queríamos. Que no éramos diablos con cuernos y cola, sino que teníamos una propuesta y que molestamos demasiado, también. Que nos podemos haber equivocado en muchísimas cosas. Pero evidentemente tocamos intereses que no nos la perdonaron. Y si miramos en la historia popular, no podemos hablar de éxitos o fracasos, sino que se avanza, se retrocede y se va para el costado”.